Пушка с двумя перекладинами подряд. Лунин пропустил от Райо Вальекано сумасшедший гол
Надо видеть
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Продолжается матч 27-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Райо Вальекано". После первого тайма счет 2:1 в пользу мадридцев.
Напомним, ворота хозяев защищает Андрей Лунин. В конце тайма соперник сократил отставание в счете бешеной пушкой. Педро Диас пробил из-за пределов штрафной, мяч дважды попал в перекладину, но таки пересек линию ворот.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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