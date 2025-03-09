Пушка с двумя перекладинами подряд. Лунин пропустил от Райо Вальекано сумасшедший гол

Продолжается матч 27-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Райо Вальекано". После первого тайма счет 2:1 в пользу мадридцев.

Напомним, ворота хозяев защищает Андрей Лунин. В конце тайма соперник сократил отставание в счете бешеной пушкой. Педро Диас пробил из-за пределов штрафной, мяч дважды попал в перекладину, но таки пересек линию ворот.

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