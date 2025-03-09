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В топе. Лунин получил оценки за матч против Райо Вальекано

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Непростая победа

В топе. Лунин получил оценки за матч против Райо Вальекано

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин отыграл полный матч 27-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (2:1).

Вратарь совершил 5 сейвов, отдал 91% точных передач, выполнил 5 точных лонгболов из 8-ми, выиграл единоборство.

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Статистически-аналитические порталы оценили игру украинца в одни из самых высоких баллов - 7,3 от WhoScored и 7,7 от Sofascore.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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