В топе. Лунин получил оценки за матч против Райо Вальекано
Непростая победа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин отыграл полный матч 27-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (2:1).
Вратарь совершил 5 сейвов, отдал 91% точных передач, выполнил 5 точных лонгболов из 8-ми, выиграл единоборство.
Статистически-аналитические порталы оценили игру украинца в одни из самых высоких баллов - 7,3 от WhoScored и 7,7 от Sofascore.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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