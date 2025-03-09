Сидорчук получил игровые минуты за Вестерло впервые за месяц

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук принял участие в матче 29-го тура Лиги Жупиле против "Андерлехта" (2:0). Футболист вышел на замену на 81-й минуте.

Отметим, что 3 последние игры до этого Сергей просидел на скамейке запасных. Последний раз до сегодняшнего дня он играл ровно месяц назад.

За матч с "Андерлехтом" Сидорчук получил от статистического портала Sofascore среднюю оценку в 6,7 баллов. Данная игра стала для него 11-й в сезоне.