Украинский защитник отметился голом в Португалии и принес своей команде победу
Стал MVP
fcvizela.pt
Украинский защитник "Визелы" Орест Лебеденко забил единственный победный гол в матче 25 тура второго дивизиона чемпионата Португалии против "Оливейренсе" (1:0).
Lebedenko fez assim o golo da vitória do Vizela ????#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #UDOliveirense #FCVizela pic.twitter.com/N5foxwwGje— sport tv (@sporttvportugal) March 9, 2025
Защитник отличился на 62-й минуте. Это его первый гол в 23-х матчах этого сезона. Кроме этого, имеет в активе 6 ассистов.
Орест стал лучшим игроком матча против "Оливейренсе".
????️ ???????????????????????????????????? (????????????): “Vitória muito importante para o FC Vizela. Estamos numa boa série de resultados. Quero agradecer a todos os adeptos, que nos vieram apoiar com esta chuva. Sentimo-nos em casa.”#FCVizela #PaixãoSemDivisão #UDOFCV pic.twitter.com/TstmzeCs6D— fcvizela (@FCVizelaOficial) March 9, 2025
"Визела" занимает 5-е место в Лиге Португалии 2. К этой команде Лебеденко присоединился в 2023-м году.
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