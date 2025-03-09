Украинский защитник отметился голом в Португалии и принес своей команде победу

Украинский защитник "Визелы" Орест Лебеденко забил единственный победный гол в матче 25 тура второго дивизиона чемпионата Португалии против "Оливейренсе" (1:0).

Защитник отличился на 62-й минуте. Это его первый гол в 23-х матчах этого сезона. Кроме этого, имеет в активе 6 ассистов.

Орест стал лучшим игроком матча против "Оливейренсе".

????️ ???????????????????????????????????? (????????????): “Vitória muito importante para o FC Vizela. Estamos numa boa série de resultados. Quero agradecer a todos os adeptos, que nos vieram apoiar com esta chuva. Sentimo-nos em casa.”#FCVizela #PaixãoSemDivisão #UDOFCV pic.twitter.com/TstmzeCs6D — fcvizela (@FCVizelaOficial) March 9, 2025

"Визела" занимает 5-е место в Лиге Португалии 2. К этой команде Лебеденко присоединился в 2023-м году.