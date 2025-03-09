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Украинский защитник отметился голом в Португалии и принес своей команде победу

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Украинский защитник отметился голом в Португалии и принес своей команде победу

fcvizela.pt

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Украинский защитник "Визелы" Орест Лебеденко забил единственный победный гол в матче 25 тура второго дивизиона чемпионата Португалии против "Оливейренсе" (1:0).

Защитник отличился на 62-й минуте. Это его первый гол в 23-х матчах этого сезона. Кроме этого, имеет в активе 6 ассистов.

Орест стал лучшим игроком матча против "Оливейренсе".

"Визела" занимает 5-е место в Лиге Португалии 2. К этой команде Лебеденко присоединился в 2023-м году.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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