Коваленко выиграл 66% единоборств, Довбик – всего 25%. Оценки украинцев в очной встрече

В 28-м туре "волки" одолели на выезде "Эмполи" (1:0). Украинцы обеих команд появились на поле на экваторе второго тайма. Виктор Коваленко покинул скамейку запасных на 67-й минуте, Артем Довбик вошел в игру на 5 минут позже.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление форварда римлян на 6,0 и 6,1 баллов. Экс-нападающий "Жироны" однажды попал в створ ворот, потерял голевой шанс, осуществил 12 касаний, 43% точных пасов (3/7), выиграл 1 верховую дуэль, 7 раз терял мяч, дважды нарушал правила.

Виктор Коваленко получил 6,2 и 6,6 пунктов. Украинец сделал 21 касание, 73% точных передачи (11/15), трижды выиграл борьбу за позицию и еще в одном эпизоде ​​– верховую дуэль, 5 раз терял мяч, дважды сфолил и в одном моменте удачно использовал дриблинг.