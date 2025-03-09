Яремчук отыграл почти полный матч за Олимпиакос. Какую оценку получил?

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отыграл 86 минут в матче 26-го тура Суперлиги Греции против "ОФИ" Крит (0:1).

В этом поединке Роман нанес два удара мимо ворот, отдал 54% точных пасов, выиграл 4 единоборства из 7-ми, дважды сфолил, заработал штрафной и забежал в офсайд.

Аналитический портал Sofascore оценил выступление Яремчука в 6,7 баллов - это одна из самых низких оценок среди футболистов "Олимпиакоса".