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Яремчук отыграл почти полный матч за Олимпиакос. Какую оценку получил?

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Команда победила

Яремчук отыграл почти полный матч за Олимпиакос. Какую оценку получил?

Фото: Олімпіакос

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Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отыграл 86 минут в матче 26-го тура Суперлиги Греции против "ОФИ" Крит (0:1).

В этом поединке Роман нанес два удара мимо ворот, отдал 54% точных пасов, выиграл 4 единоборства из 7-ми, дважды сфолил, заработал штрафной и забежал в офсайд.

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Аналитический портал Sofascore оценил выступление Яремчука в 6,7 баллов - это одна из самых низких оценок среди футболистов "Олимпиакоса".

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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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