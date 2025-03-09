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Соболь помог Страсбуру сдать Нант в Лиге 1

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Соболь помог Страсбуру сдать Нант в Лиге 1

Фото: Ю.Юрьев

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Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь принял участие в матче 25-го тура Лиги 1 против "Нанта" (1:0). Игрок вышел на замену на 86-й минуте.

За 11 минут времени Эдуард выиграл одно единоборство из трех, выбил мяч, сфолил и выполнил лонгбол.

Читайте такжеКлуб Соболя сыграет в матче против Нанта в специальной форме

Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили Соболю за этот матч посредственные 6,1 и 6,5 баллов соответственно.

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Эдуард Соболь Страсбур
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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