В Аль-Шабабе Бущана отреагировали на задолженность перед футболистами
Проблема в прошлом. Пока что
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Главный тренер "Аль-Шабаба" Фатих Терим прокомментировал ничью команды в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Насра" (2:2). Также специалист упомянул вопрос задержки заработной платы.
“Чего нам не хватило, так это последний пас. Я доволен выступлением игроков. Теперь мы сосредоточимся на домашней игре против "Аль-Орубы". Эта неделя не будет легкой, но "Аль-Шабаб" – одна семья. Вопрос с зарплатами был решен”, – сказал Терим.
Напомним, в начале недели были слухи, что клуб задерживает выплату заработной платы за 3 месяца.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
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