В Аль-Шабабе Бущана отреагировали на задолженность перед футболистами

Главный тренер "Аль-Шабаба" Фатих Терим прокомментировал ничью команды в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Насра" (2:2). Также специалист упомянул вопрос задержки заработной платы.

“Чего нам не хватило, так это последний пас. Я доволен выступлением игроков. Теперь мы сосредоточимся на домашней игре против "Аль-Орубы". Эта неделя не будет легкой, но "Аль-Шабаб" – одна семья. Вопрос с зарплатами был решен”, – сказал Терим.