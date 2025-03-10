Лунин – о победе над Райо Вальекано: Бывают такие сложные игры, в которых нужно страдать

Вратарь "Реала" Андрей Лунин прокомментировал победу своей команды над "Райо Вальекано" в матче 27-го тура Ла Лиги (2:1).

"Мы контролировали ситуацию. Жаль, что на последней минуте первого тайма пропустили гол. Дальше все усложнилось, это все – фактор календаря. Мы играем через каждые три дня и знаем, что все игры сложны, и, возможно, мы были не столь свежими, но команда держалась".

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"Бывают такие сложные игры, в которых нужно страдать и защищаться. Нас ждет очень важная игра с "Атлетико" в Лиге чемпионов. Игра "Реала" в обороне? Мы боремся во всех соревнованиях, защищаемся ответственно, и мы все отдаем себе отчет, за какую эмблему мы играем", – цитирует Лунина Marca, ссылаясь на клубный канал "бланкос".

"Королевский клуб" возглавляет таблицу с "Барселоной".

