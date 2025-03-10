"Артем был очень разочарован". Раньери прокомментировал игру Довбика в последнем матче Серии А

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери оценил выступление украинского нападающего "волков" Артема Довбика в поединке 28-го тура чемпионата Италии против "Эмполи" (1:0).

"Артем был очень разочарован, но главное - оказаться в нужном месте. Ничего страшного, но я сказал ему, что я уже в определенном возрасте, потому они (команда - прим.) не могут всегда заставлять меня так страдать.

Но все в порядке, мы играли с должным смирением, подстраиваясь под игру соперника играть и проявляя нужную решимость. У нас тоже есть это качество", - цитирует Раньери SOS Fanta.