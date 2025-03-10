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"Артем был очень разочарован". Раньери прокомментировал игру Довбика в последнем матче Серии А

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"Артем был очень разочарован". Раньери прокомментировал игру Довбика в последнем матче Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери оценил выступление украинского нападающего "волков" Артема Довбика в поединке 28-го тура чемпионата Италии против "Эмполи" (1:0).

"Артем был очень разочарован, но главное - оказаться в нужном месте. Ничего страшного, но я сказал ему, что я уже в определенном возрасте, потому они (команда - прим.) не могут всегда заставлять меня так страдать.

Но все в порядке, мы играли с должным смирением, подстраиваясь под игру соперника играть и проявляя нужную решимость. У нас тоже есть это качество", - цитирует Раньери SOS Fanta.

Напомним, Довбик вышел в этом матче с замены на 72-й минуте и не отличился результативными действиями.

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Источник:
SOS Fanta
Опубликовал: Александр Бураков
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