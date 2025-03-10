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Экс-одноклубник Лунина: Андрей никогда испуганным не был, но начудить мог. Потенциал и данные у него великолепные

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Чуток не хватает стабильности

Экс-одноклубник Лунина: Андрей никогда испуганным не был, но начудить мог. Потенциал и данные у него великолепные

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер казахстанского "Окжетпесу" Алексей Шевченко поделился воспоминаниями о совместной игре с вратарем мадридского "Реала" Андреем Луниным в составе луганской "Зари" с 2017 по 2018 годы.

"Он никогда испуганным не был, но "начудить" мог. Андрей и сейчас может выдать феноменальную игру, как против "Манчестер Сити", а может "привезти", как с румынами в сборной Украины. Иногда играет стабильно, а может куда-то не туда побежать, как было в одной игре с "Мариуполем". Однако тогда эти ошибки были из-за неопытности, большого количества энергии, желания сделать что-то невероятное. Такие же ситуации были у Максима Коваля в "Динамо".

Потенциал и данные у него замечательные. Тот же Андрей Пятов также ошибался, но, как говорят, делал это реже. Вернидуб к Лунину относился с пониманием: говорил, что пока свои сто голов не пропустит, то все нормально. Я немного обижался, потому что когда я ошибался, то терял место в основе. В ситуации с Луниным Вернидуб считал его малым и продолжал доверять. В итоге, у всех все сложилось хорошо. Андрей ушел в "Реал", а я - сначала в "Карпаты", а затем присоединился к "Шахтеру", - рассказал Шевченко.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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