Вингер Динамо стал лучшим игроком матча в Сегунде
Шовковскому можно присмотреться
Getty Images/Global Images Ukraine
"Гранада" одержала крупную победу над "Расинг Ферролом" в 30-м туре Сегунды (второй дивизион Испании).
Голом и результативной передачей в этой встрече отметился арендованный у киевского "Динамо" вингер "насридов" Георгий Цитаишвили.
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Sofascore оценила игру грузина в 8,4 балла - это самый высокий показатель среди всех футболистов обеих команд.
В нынешнем сезоне Цитаишвили забил четыре гола и отдал три ассиста в 29 матчах на клубном уровне.
Сегунда. 30-й тур.
"Гранада" - "Расинг Феррол" 3:0
Голы: Лама, 32, Санчес, 36, Цитаишвили, 58
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vlapa (Киев)
10.03.2025 в 14:13
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