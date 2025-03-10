Вингер Динамо стал лучшим игроком матча в Сегунде

"Гранада" одержала крупную победу над "Расинг Ферролом" в 30-м туре Сегунды (второй дивизион Испании).

Голом и результативной передачей в этой встрече отметился арендованный у киевского "Динамо" вингер "насридов" Георгий Цитаишвили.

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Sofascore оценила игру грузина в 8,4 балла - это самый высокий показатель среди всех футболистов обеих команд.

В нынешнем сезоне Цитаишвили забил четыре гола и отдал три ассиста в 29 матчах на клубном уровне.





Сегунда. 30-й тур.

"Гранада" - "Расинг Феррол" 3:0

Голы: Лама, 32, Санчес, 36, Цитаишвили, 58