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Вингер Динамо стал лучшим игроком матча в Сегунде

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Вингер Динамо стал лучшим игроком матча в Сегунде

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Гранада" одержала крупную победу над "Расинг Ферролом" в 30-м туре Сегунды (второй дивизион Испании).

Голом и результативной передачей в этой встрече отметился арендованный у киевского "Динамо" вингер "насридов" Георгий Цитаишвили.

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Sofascore оценила игру грузина в 8,4 балла - это самый высокий показатель среди всех футболистов обеих команд.

В нынешнем сезоне Цитаишвили забил четыре гола и отдал три ассиста в 29 матчах на клубном уровне.

Вингер Динамо стал лучшим игроком матча в Сегунде - изображение 1

Сегунда. 30-й тур.

"Гранада" - "Расинг Феррол" 3:0

Голы: Лама, 32, Санчес, 36, Цитаишвили, 58

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Динамо (Киев) Сегунда Гранада Георгий Цитаишвили
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Комментарии
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vlapa (Киев)
10.03.2025 в 14:13
До чого придивлятись? Здається, сам футболіст не хоче грати в Динамо та чекає часу піти вільним.
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Комментарии 1
vlapa (Киев)
10.03.2025 в 14:13
До чого придивлятись? Здається, сам футболіст не хоче грати в Динамо та чекає часу піти вільним.
Ответить
0
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