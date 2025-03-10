Техдиректор Риу Аве: Трубин не намного лучше нашего вратаря
Мнение португальского функционера
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Технический директор "Риу Аве" Жоау Амарал оценил игру голкипера "Бенфика" Анатолия Трубина, а также сравнил украинца со стражем ворот своей команды Цезарием Миштой.
"Трубин даже близко не стоит к Миште в игре ногами. Диогу Кошта (первый номер сборной Португалии - прим.) находится на еще более высоком уровне. Как по мне, он один из лучших вратарей в мире сегодня. Это полностью сформированный игрок во всех аспектах.
Что касается Трубина – он молодой вратарь, у него есть потенциал, но пока он не намного лучше Мишты. Оба еще молодые, оба очень хорошо играют на линии, но мне кажется, что у Мишты больше потенциала, чем у Трубина. И я говорю это не потому, что Мишта - вратарь "Риу Аве". Я действительно так считаю.
Кроме того, менталитет играет важную роль в игре голкипера. Мишта - очень сильная личность. Несмотря на свой юный возраст, у него лидерский склад ума. Это решающее качество, которое может вывести вас на высокий уровень в будущем", – сказал Амараль в интервью TVPSPORT.PL.
В текущем сезоне чемпионата Португалии "Риу Аве" занимает 10-е место в турнирной таблице.
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