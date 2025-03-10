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Трабзонспор, за который играют три украинца, уволил авторитетного тренера

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Шенол Гюнеш отправлен в отставку

Трабзонспор, за который играют три украинца, уволил авторитетного тренера

Фото: habervakti.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Турецкий "Трабзонспор", за который выступают три украинских игрока, объявил об отставке главного тренера Шенола Гюнеша.

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Причина банальна – результаты команды, которые не устраивают руководство и болельщиков клуба.

Каплей, которая переполнила чашу терпения, стало поражение на этих выходных от аутсайдера "Хатайспора" (1:2).

"Трабзонспор" идет на 10-м месте в таблице чемпионата.

Напомним, что за "Трабзонспор" выступают украинские защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и форвард Даниил Сикан.

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Трабзонспор (Трабзон) Шенол Гюнеш Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан
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