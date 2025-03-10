"Вы должны накрывать эти удары", - Лунин в перерыве матча с Райо напихал легенде Реала

В воскресенье, 9 марта состоялся матч 27-го тура Ла Лиги, в котором "Реал" принимал "Райо Вальекано" (2:1).

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел хороший поединок, совершив 5 сейвов, но тем не менее, пропустив со средней дистанции на 45+1 минуте матча.

Первый тайм завершился со счетом 2:1, и после пропущенного гола в перерыве в раздевалке Лунин, по данным испанских СМИ, "напихал" Модричу и Тчуамени.

"Вам нужно блокировать эти удары", – на повышенных тонах заявил украинец хавбекам "Реала".

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел за "Реал" 10 поединков, в которых пропустил 12 голов и 4 раза отыграл на ноль. При этом, в активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям "Реала" в Ла Лиге более 30 лет.