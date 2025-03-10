Бущан подешевел, но регресс Роналду больше. Тransfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Саудовской Аравии
Два условных Бущана за одного Роналду
фото из соцсетей
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Саудовской Аравии.
Украинский голкипер Георгий Бущан, который зимой перешел из "Динамо" в "Аль-Шабаб", несколько потерял в цене.
На данный момент Бущан оценивается в 6 млн евро, тогда как еще в декабре 2024 года в "Динамо" его цена была на миллион выше. А осенью 2022 года Георгия оценивали в 10 миллионов.
Еще больший регресс в плане стоимости наблюдается у главной звезды саудитской профессиональной лиги, нападающего и лидера Аль-Насру Криштиану Роналду. Суперзвездный португалец сейчас оценивается лишь в 12 миллионов в европейской валюте, что на три миллиона ниже по сравнению с прошлым ценником Transfermarkt.
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