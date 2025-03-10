Бущан подешевел, но регресс Роналду больше. Тransfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Саудовской Аравии

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Саудовской Аравии.

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Украинский голкипер Георгий Бущан, который зимой перешел из "Динамо" в "Аль-Шабаб", несколько потерял в цене.

На данный момент Бущан оценивается в 6 млн евро, тогда как еще в декабре 2024 года в "Динамо" его цена была на миллион выше. А осенью 2022 года Георгия оценивали в 10 миллионов.

Еще больший регресс в плане стоимости наблюдается у главной звезды саудитской профессиональной лиги, нападающего и лидера Аль-Насру Криштиану Роналду. Суперзвездный португалец сейчас оценивается лишь в 12 миллионов в европейской валюте, что на три миллиона ниже по сравнению с прошлым ценником Transfermarkt.