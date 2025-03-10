Жирона в чемпионате Испании сыграет с Эспаньолом. Известно, выйдет ли Цыганков
Украинец традиционно в деле
Getty Images
В понедельник, 10 марта, состоится заключительный матч 27-го тура
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков ожидаемо занял свое место в стартовом составе своей команды.
Напомним, что UA-Футбол проведет
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