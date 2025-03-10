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Жирона в чемпионате Испании сыграет с Эспаньолом. Известно, выйдет ли Цыганков

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Украинец традиционно в деле

Жирона в чемпионате Испании сыграет с Эспаньолом. Известно, выйдет ли Цыганков

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 10 марта, состоится заключительный матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором "Эспаньол" примет "Жироны".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков ожидаемо занял свое место в стартовом составе своей команды.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Эспаньол" - "Жирона".

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