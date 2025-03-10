"Я нахожусь в самом лучшем месте в мире", - Лунин поделился ожиданиями от дерби с Атлетико

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико".

"Мы готовимся к каждому матчу одинаково, потому что ведем борьбу за победу в каждом турнире. Мы должны продемонстрировать отдачу и ответственность. Мы все осознаем, за какой клуб играем.

Это Лига чемпионов, клубный турнир и мы знаем, какая на нас лежит ответственность. Это дерби, будет сложно, но мы подготовимся как можно лучше и отдадим все силы.

Я нахожусь в самом лучшем месте в мире рядом с этими партнерами по команде. Вальверде – наш лидер, капитан, и мы им очень довольны", – сказал Лунин.