"Я нахожусь в самом лучшем месте в мире", - Лунин поделился ожиданиями от дерби с Атлетико
Интересно, сыграет ли Андрей в среду?
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "
"Мы готовимся к каждому матчу одинаково, потому что ведем борьбу за победу в каждом турнире. Мы должны продемонстрировать отдачу и ответственность. Мы все осознаем, за какой клуб играем.
Это Лига чемпионов, клубный турнир и мы знаем, какая на нас лежит ответственность. Это дерби, будет сложно, но мы подготовимся как можно лучше и отдадим все силы.
Я нахожусь в самом лучшем месте в мире рядом с этими партнерами по команде. Вальверде – наш лидер, капитан, и мы им очень довольны", – сказал Лунин.
Напомним, что матч "Атлетико" - "Реал" пройдет в среду, 12 марта. В первой игре победу одержали подопечные Карло Анчелотти – 2:1.
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