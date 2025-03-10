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"Я нахожусь в самом лучшем месте в мире", - Лунин поделился ожиданиями от дерби с Атлетико

Наши за границей

Интересно, сыграет ли Андрей в среду?

"Я нахожусь в самом лучшем месте в мире", - Лунин поделился ожиданиями от дерби с Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико".

"Мы готовимся к каждому матчу одинаково, потому что ведем борьбу за победу в каждом турнире. Мы должны продемонстрировать отдачу и ответственность. Мы все осознаем, за какой клуб играем.

Это Лига чемпионов, клубный турнир и мы знаем, какая на нас лежит ответственность. Это дерби, будет сложно, но мы подготовимся как можно лучше и отдадим все силы.

Я нахожусь в самом лучшем месте в мире рядом с этими партнерами по команде. Вальверде – наш лидер, капитан, и мы им очень довольны", – сказал Лунин.

Напомним, что матч "Атлетико" - "Реал" пройдет в среду, 12 марта. В первой игре победу одержали подопечные Карло Анчелотти – 2:1.

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Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал (Мадрид)
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.03.2025 в 22:58
Да нет же, лучше в окопе.
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.03.2025 в 22:58
Да нет же, лучше в окопе.
Ответить
0
0

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