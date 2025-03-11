ВИДЕО, как Виктор Цыганков спас Жирону от поражения, заработав пенальти

В 27-м туре Примеры "Жирона" сыграла непростой выездной матч против "Эспаньола". Трудно было заранее отдавать предпочтение команде Виктора Цыганкова – и события на поле подтвердили предматчевые ожидания.

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Собственно, все могло закончиться поражением "Жироны", если бы не эффективное действие Виктора Цыганкова в конце игрового времени. Незадолго до финального свистка украинец в штрафной наткнулся на фол соперника, дав возможность своим партнерам забить с пенальти.

Этой возможностью воспользовался Стуани. 1:1. "Жирона" – 14-я в турнирной таблице.