Есть за что. Цыганков удостоился неофициальной награды после матча Ла Лиги
Без внимания фанов не обошлось
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 10 марта,
По итогам поединка болельщики "красно-белых" признали украинского вингера Виктора Цыганкова лучшим игроком встречи.
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Напомним, в концовке основного времени Цыганков заработал пенальти, который следом успешно реализовал Кристиан Стуани.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Виктор забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах.
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Источник:Girona
Опубликовал: Александр Бураков
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