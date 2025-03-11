Есть за что. Цыганков удостоился неофициальной награды после матча Ла Лиги

Вчера, 10 марта, "Жирона" сыграла вничью в выездной игре с "Эспаньолом" (1:1) в рамках 27-го тура чемпионата Испании.

По итогам поединка болельщики "красно-белых" признали украинского вингера Виктора Цыганкова лучшим игроком встречи.

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Напомним, в концовке основного времени Цыганков заработал пенальти, который следом успешно реализовал Кристиан Стуани.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Виктор забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах.



