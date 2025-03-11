  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Есть за что. Цыганков удостоился неофициальной награды после матча Ла Лиги
В тренде

Есть за что. Цыганков удостоился неофициальной награды после матча Ла Лиги

Наши за границей
Обновлено

Без внимания фанов не обошлось

Есть за что. Цыганков удостоился неофициальной награды после матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 10 марта, "Жирона" сыграла вничью в выездной игре с "Эспаньолом" (1:1) в рамках 27-го тура чемпионата Испании.

По итогам поединка болельщики "красно-белых" признали украинского вингера Виктора Цыганкова лучшим игроком встречи.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, в концовке основного времени Цыганков заработал пенальти, который следом успешно реализовал Кристиан Стуани.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Виктор забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах.

Есть за что. Цыганков удостоился неофициальной награды после матча Ла Лиги - изображение 1

По теме
yellow-arrow
Заработанный пенальти Цыганковым. Эспаньол – Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
ВИДЕО, как Виктор Цыганков спас Жирону от поражения, заработав пенальти
yellow-arrow
Глывинский: Версия о том, что Мудрика могли "уколоть" в сборной - это выдумки
Ла Лига Виктор Цыганков Жирона Эспаньол (Барселона)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Girona
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости