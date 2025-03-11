Реал продлил контракт с 18-летним украинским голкипером

Мадридский "Реал" продлил контракт с талантливым 18-летним украинским голкипером Ильей Волошиным, об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации от источника, соглашение между королевским клубом и футболистом юношеской сборной Украины было подписано во вторник, 11-го марта. Новый долгосрочный контракт с Волошиным рассчитан до конца июня 2029 года. Также отмечается, что в Мадриде украинца считают одним из самых интересных талантов в академии клуба.

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Напомним, что Илья Волошин присоединился к "Реалу" в январе 2024 года из "Райо Махадаонды" за 70 тысяч евро. На данный момент Илья тренируется с молодежной командой "сливочных" U-18.