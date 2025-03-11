Есть шанс сыграть против Атлетико? Анчелотти провел беседу с Луниным
Куртуа восстановился, но сомнения остаются
Relevo
В среду, 12 марта, в Мадриде пройдет ответный матч
При этом вратарская позиция в составе "сливочных" на этот матч все еще остается открытой.
Как известно, Тибо Куртуа пропустил недавний матч чемпионата против "Райо Вальекано" (2:1), но уже вернулся к тренировкам.
Тибо выглядит фаворитом на завтрашний матч, но тем не менее, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти пообщался и с Андреем Луниным и попросил украинца быть максимально сосредоточенным на тренировках, так как шанс сыграть против "Атлетико" у него также есть.
Окончательное решение, кто займет место в воротах "Реала", будет принято непосредственно перед матчем.
В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям "Реала" в Ла Лиге более 30 лет.
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