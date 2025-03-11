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До миллиона не дотянул. Стала известна зарплата Степаненко в Турции

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А сколько было в Шахтере?

До миллиона не дотянул. Стала известна зарплата Степаненко в Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна зарплата украинского хавбека Тараса Степаненко в турецком "Эюпспор", куда футболист перешел этой зимой из "Шахтера".

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По данным издания Capology годовой оклад украинца составляет 830 тысяч евро до выплаты налогов.

Напомним, что 35-летний Степаненко перебрался в "Эюпспор" из "Шахтера" в январе этого года на правах свободного агента.

На данный момент у украинца 4 матча за турецкую команду без результативных действий.

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Тарас Степаненко Эюпспор (Турция)
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Опубликовал: Михаил Черныш
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