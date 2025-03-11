Трубин на месте. Известны стартовые составы на ответный матч Барселоны и Бенфики в ЛЧ

Сегодня, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов , в котором "Барселона" примет "Бенфику". Первый матч неделю назад в Португалии закончился со счётом 1:0 в пользу каталонской команды

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд. Украинский кипер "орлов" Анатолий Трубин традиционно выйдет в стартовом составе своей команды.