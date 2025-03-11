Трубин на месте. Известны стартовые составы на ответный матч Барселоны и Бенфики в ЛЧ
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала
Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд. Украинский кипер "орлов" Анатолий Трубин традиционно выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что UA-Футбол проведёт
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