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Трубин на месте. Известны стартовые составы на ответный матч Барселоны и Бенфики в ЛЧ

Наши за границей
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Стартовые составы команд

Трубин на месте. Известны стартовые составы на ответный матч Барселоны и Бенфики в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Барселона" примет "Бенфику". Первый матч неделю назад в Португалии закончился со счётом 1:0 в пользу каталонской команды

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд. Украинский кипер "орлов" Анатолий Трубин традиционно выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что UA-Футбол проведёт текстовый онлайн матча "Барселона" -"Бенфика".

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Бенфика (Лиссабон) Барселона Анатолий Трубин
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