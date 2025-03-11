Артета заявил, что обговорит с Зинченко будущее игрока в Арсенале

На пресс-конференции накануне ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против "ПСВ" у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты спросили о том, собирается ли он по окончанию сезона обговорить с Александром Зинченко будущее украинского игрока в команде.

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"Я делаю это с каждым игроком перед завершением сезона, если есть такая возможность и если у нас есть время. Это нужно, чтобы всем было понятно, чего мы ожидаем друг от друга, что мы чувствуем друг к другу и как эти взаимоотношения могут продолжаться как можно лучше. Также есть другие вещи, которые необходимо сделать и обсудить. Я, безусловно, собираюсь обсудить это со всеми игроками", – сказал Артета.

Добавим, что в этом сезоне украинец сыграл 16 матчей за "Арсенал" во всех турнирах без результативных действий.