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Хоть Трабзонспор и проиграл. Зубков попал в символическую сборную тура чемпионата Турции

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Украинец забил единственный гол своей команды

Хоть Трабзонспор и проиграл. Зубков попал в символическую сборную тура чемпионата Турции

Trabzonspor via X

Новина українською

Украинский форвард "Трабзонспора" Даниил Сикан попал в символическую сборную 27-го тура чемпионата Турции по версии Sofascore.

В 27-м туре "Трабзонспор" проиграл "Хатайспору" (1:2), но Зубков забил единственный гол своей команды и получил от портала оценку 7.9 за игру.

Интересно, что после этого поражения "Трабзонспор" отправил в отставку главного тренера Шенола Гюнеша.

На данный момент "Трабзонспор" с 32 очками занимает 10-е место в таблице национального первенства.

Хоть Трабзонспор и проиграл. Зубков попал в символическую сборную тура чемпионата Турции - изображение 1
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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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