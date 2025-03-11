Хоть Трабзонспор и проиграл. Зубков попал в символическую сборную тура чемпионата Турции
Украинец забил единственный гол своей команды
Trabzonspor via X
Украинский форвард "Трабзонспора" Даниил Сикан попал в символическую сборную 27-го тура чемпионата Турции по версии Sofascore.
В 27-м туре "Трабзонспор" проиграл "Хатайспору" (1:2), но Зубков забил единственный гол своей команды и получил от портала оценку 7.9 за игру.
Интересно, что после этого поражения "Трабзонспор"
На данный момент "Трабзонспор" с 32 очками занимает 10-е место в таблице национального первенства.
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Источник:Sofa Score
Опубликовал: Михаил Черныш
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