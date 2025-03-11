Трубин не виноват. Барселона и Бенфика обменялись голами в начале матче. ВИДЕО
1:1 в ответном матче
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В 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимает "Бенфику". Первый матч неделю назад в Португалии закончился со счётом 1:0 в пользу каталонской команды
А вот сегодня команды начали активно и обменялись голами на старте матча. На 11-й минуте Трубин пропустил после сольного прохода Ямала и удара Рафиньи, где спасти не мог.
Впрочем, "Бенфика" через пару минут сравняла после углового и удара головой Отманеди.
1:1 в матче и 2:1 в пользу "Барсы" по сумме двух матчей.
Напомним, что UA-Футбол ведёт текстовый онлайн матча "Барселона" -"Бенфика".
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