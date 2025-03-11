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Трубин не виноват. Барселона и Бенфика обменялись голами в начале матче. ВИДЕО

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1:1 в ответном матче

Трубин не виноват. Барселона и Бенфика обменялись голами в начале матче. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимает "Бенфику". Первый матч неделю назад в Португалии закончился со счётом 1:0 в пользу каталонской команды

А вот сегодня команды начали активно и обменялись голами на старте матча. На 11-й минуте Трубин пропустил после сольного прохода Ямала и удара Рафиньи, где спасти не мог.

Впрочем, "Бенфика" через пару минут сравняла после углового и удара головой Отманеди.

1:1 в матче и 2:1 в пользу "Барсы" по сумме двух матчей.

Напомним, что UA-Футбол ведёт текстовый онлайн матча "Барселона" -"Бенфика".

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