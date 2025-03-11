Волшебный гол Ямаля. Барселона вышла вперед в матче с Бенфикой. ВИДЕО

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимает "Бенфику". Первый матч неделю назад в Португалии закончился со счётом 1:0 в пользу каталонской команды.

Команды начали активно и обменялись голами уже к 13-й минуте.

Ну а на 27-й Ямаль забил идеальный, убийственный гол. Сместился с фланга и как закрутил – как волшебник! Мяч, словно в видеоигре по дуге улетел от Трубина, который пытался спасти.

2:1 в матче и 3:1 в пользу "Барсы" по сумме двух поединков.

Напомним, что UA-Футбол ведёт текстовый онлайн матча "Барселона" -"Бенфика".