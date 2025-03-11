Волшебный гол Ямаля. Барселона вышла вперед в матче с Бенфикой. ВИДЕО
Трубин старался, но...
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимает "Бенфику". Первый матч неделю назад в Португалии закончился со счётом 1:0 в пользу каталонской команды.
Команды начали активно и обменялись голами уже к 13-й минуте.
Ну а на 27-й Ямаль забил идеальный, убийственный гол. Сместился с фланга и как закрутил – как волшебник! Мяч, словно в видеоигре по дуге улетел от Трубина, который пытался спасти.
2:1 в матче и 3:1 в пользу "Барсы" по сумме двух поединков.
Напомним, что UA-Футбол ведёт текстовый онлайн матча "Барселона" -"Бенфика".
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