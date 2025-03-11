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Рафинья снимает вопросы. Барса забила третий гол Трубину. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Трубин снова пропустил

Рафинья снимает вопросы. Барса забила третий гол Трубину. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимает "Бенфику". Первый матч неделю назад в Португалии закончился со счётом 1:0 в пользу каталонской команды.

Команды начали активно и обменялись голами уже к 13-й минуте. А затем Ямаль сделал магию и забил идеальный второй гол "Барсы".

Но это было еще не все – на 43-й "Барса" подловила "орлов" на контратаке, и Рафинья под левую ногу Трубина дал на силу.

3:1 в матче и 4:1 по сумме двух. Кажется, все ясно!

апомним, что UA-Футбол ведёт текстовый онлайн матча "Барселона" -"Бенфика".

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Бенфика (Лиссабон) Рафинья Барселона Анатолий Трубин
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Комментарии
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Manowar (Харьков)
11.03.2025 в 20:36
В воротах сборной должен Лунин стоять. И точка!
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0
4
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Комментарии 5
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Manowar (Харьков)
11.03.2025 в 20:36
В воротах сборной должен Лунин стоять. И точка!
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0
4
Don_Benito (Буча)
11.03.2025 в 20:41
Вже стояв...
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1
0
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Manowar (Харьков)
11.03.2025 в 20:43
пусть ещё постоит
 
0
1
Don_Benito (Буча)
11.03.2025 в 20:48
Воно зрозуміло, що Трубін не мегатоп, але поки Трубін стабільно грає в основі Бенфіки, а Лунін чуха сраку на лавці, хоч і в Реалі - то все ж краще Трубін
 
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Manowar (Харьков)
11.03.2025 в 21:01
У Трубина сейчас спад. Он сам это признаёт. Нельзя его ставить в ворота сборной. Будет ж0па!
 
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