Рафинья снимает вопросы. Барса забила третий гол Трубину. ВИДЕО

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимает "Бенфику". Первый матч неделю назад в Португалии закончился со счётом 1:0 в пользу каталонской команды.

Команды начали активно и обменялись голами уже к 13-й минуте. А затем Ямаль сделал магию и забил идеальный второй гол "Барсы".

Но это было еще не все – на 43-й "Барса" подловила "орлов" на контратаке, и Рафинья под левую ногу Трубина дал на силу.

3:1 в матче и 4:1 по сумме двух. Кажется, все ясно!

апомним, что UA-Футбол ведёт текстовый онлайн матча "Барселона" -"Бенфика".