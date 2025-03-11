Рафинья снимает вопросы. Барса забила третий гол Трубину. ВИДЕО
Трубин снова пропустил
Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимает "Бенфику". Первый матч неделю назад в Португалии закончился со счётом 1:0 в пользу каталонской команды.
Команды начали активно и обменялись голами уже к 13-й минуте. А затем Ямаль сделал магию и забил идеальный второй гол "Барсы".
Но это было еще не все – на 43-й "Барса" подловила "орлов" на контратаке, и Рафинья под левую ногу Трубина дал на силу.
3:1 в матче и 4:1 по сумме двух. Кажется, все ясно!
апомним, что UA-Футбол ведёт текстовый онлайн матча "Барселона" -"Бенфика".
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Manowar (Харьков)
11.03.2025 в 20:36
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