"ЛЧ для Бенфики завершается, но...". Трубин прокомментировал вылет своей команды из престижного турнира

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин выложил пост в социальных сетях, в котором отреагировал на вылет "орлов" из Лиги чемпионов по итогам противостояния с "Барселоной" (1:4 по сумме двух игр).

"Лига чемпионов для нас завершается, но каждый матч на этом уровне - это возможность расти. Этот сезон дал лично мне новый опыт, новые вызовы, новые выводы. Разочарование длится недолго. Работа - всегда. Впереди чемпионат и Кубок, теперь фокус внимания там. Завершение одного пути - начало другого", - написал Трубин в Instagram.

Напомним, в Лиссабоне "Бенфика" уступила "Барселоне" со счетом 0:1, в ответном матче в Каталонии - 1:3.



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