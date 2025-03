Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов. Известно, сыграют ли сегодня Лунин и Зинченко

Сегодня, 12 марта, состоятся несколько ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, два из которых будут наиболее интересны украинским болельщикам.

Так, в одном из них "Атлетико" примет "Реал". Бельгийский кипер "сливочных" Тибо Куртуа восстановился после повреждения и с первых минут займет место в воротах, а украинец Андрей Лунин снова переместился в запас. Напомним, что в первом матче "Реал" обыграл "матрасников" 2:1.

В еще одном матче "Арсенал" после победы в первом выездном матче 7:1 примет ПСВ. Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе на сегодняшний поединок.

Напомним, что оба матча начнутся в 22:00.

Текстовый онлайн матча "Атлетико" - "Реал".

Текстовый онлайн матча "Арсенал" - ПСВ.

