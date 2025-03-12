Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов. Известно, сыграют ли сегодня Лунин и Зинченко
Известны стартовые составы команд
фото из свободных источников
Сегодня, 12 марта, состоятся несколько ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, два из которых будут наиболее интересны украинским болельщикам.
Так, в одном из них "Атлетико" примет "Реал". Бельгийский кипер "сливочных" Тибо Куртуа восстановился после повреждения и с первых минут займет место в воротах, а украинец Андрей Лунин снова переместился в запас. Напомним, что в первом матче "Реал" обыграл "матрасников" 2:1.
В еще одном матче "Арсенал" после победы в первом выездном матче 7:1 примет ПСВ. Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе на сегодняшний поединок.
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Напомним, что оба матча начнутся в 22:00.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 12, 2025
???? @Atleti pic.twitter.com/mPymjRnia3
???? TEAM NEWS ???? pic.twitter.com/JHVkOeML4e— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 12, 2025
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) March 12, 2025
???? White returns
???? Kiwior partners Gabriel
©️ Jorginho skippers the side
Let's secure our spot in the quarter finals, Gunners ????
Team news is locked in ????#ARSPSV #UCL pic.twitter.com/1IPIQty2iX— PSV (@PSV) March 12, 2025
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