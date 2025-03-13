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Таловеров рассказал, куда лучше перейти Судакову

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Таловеров рассказал, куда лучше перейти Судакову

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Защитник "Плимута" и национальной сборной Украины Максим Таловеров рассказал, куда лучше перейти Георгию Судакову.

"Чтобы он показал все свои качества, то я считаю, что ему подошла бы, возможно, Италия. Возможно, Англия. Я даже не знаю. Думаю, что у него очень классные качества, он может их улучшать. Считаю, что этот игрок должен играть в топ-5 лигах Европы и показывать свой футбол.

Надеюсь, что он получит такую возможность и мы его увидим на самом высоком уровне уже вскоре. Буду очень рад за него, если ему удастся перейти туда, куда он хочет и желает", — добавил Таловеров.

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Напомним, что Максим Таловеров этой зимой перешел в "Плимут", выступающий в английском Чемпионшипе. За это время украинец сразу же стал основным защитником команды, проведя 10 матчей во всех турнирах и забив 2 гола.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Андрей Журба
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