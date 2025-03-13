Таловеров рассказал, куда лучше перейти Судакову
Не в Испанию
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "Плимута" и национальной сборной Украины Максим Таловеров рассказал, куда лучше перейти Георгию Судакову.
"Чтобы он показал все свои качества, то я считаю, что ему подошла бы, возможно, Италия. Возможно, Англия. Я даже не знаю. Думаю, что у него очень классные качества, он может их улучшать. Считаю, что этот игрок должен играть в топ-5 лигах Европы и показывать свой футбол.
Надеюсь, что он получит такую возможность и мы его увидим на самом высоком уровне уже вскоре. Буду очень рад за него, если ему удастся перейти туда, куда он хочет и желает", — добавил Таловеров.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Максим Таловеров этой зимой перешел в "Плимут", выступающий в английском Чемпионшипе. За это время украинец сразу же стал основным защитником команды, проведя 10 матчей во всех турнирах и забив 2 гола.
Популярное сейчас
- Потери России в войне превысили 890 тысяч человек - Генштаб ВСУ
- Сливочные продираются в ¼ финала. Атлетико – Реал Мадрид 1:0 (пен. 2:4). Обзор матча
- С голом Зинченко. Арсенал – ПСВ 2:2. Видеообзор матча
- В топе. Лунин получил оценки за матч против Райо Вальекано
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак