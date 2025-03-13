  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Слишком статичен и предсказуем". Экс-форвард сборной Италии оценил выступления Довбика
В тренде

"Слишком статичен и предсказуем". Экс-форвард сборной Италии оценил выступления Довбика

Наши за границей
Обновлено

В полной мере ожиданий пока не оправдывает

"Слишком статичен и предсказуем". Экс-форвард сборной Италии оценил выступления Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Ромы" и сборной Италии Франческо Грациани поделился своим мнением об игре украинского форварда "волков" Артема Довбика.

"Довбик? Я не в восторге от его типажа, потому что он слишком статичен и предсказуем, всегда играет левой ногой. На данный момент я ставлю ему 6+, от лучшего бомбардира Ла Лиги я ожидал чего-то большего. Даже если он не убедит меня, я хотел бы подождать следующего сезона, потому что он, возможно, пострадал от многих изменений. Если это действительно то, что мы видим, то было бы правильно что-то поменять.

Довбик или Шомуродов в четверг? Я выбираю узбека, который бегает, борется, даже если не чувствует запаха гола. В матче с "Эмполи" после передачи Пеллегрини он он должен был нанести удар, но вместо этого думал только о том, сделать это как можно сильнее. Он является частью командного механизма и всегда находится в правильной позиции", – приводит слова Грациани Retesport.

Сегодня, 13 марта, "Рома" сыграет ответный матч в 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетика".

По теме
yellow-arrow
"Понемногу адаптируется, и..." Вернидуб рассказал о перспективах Довбика в Роме
yellow-arrow
Защитник сборной Украины высказался о ситуации с допингом Мудрика
yellow-arrow
Экс-вратарь Миная перебрался в иностранный клуб
Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Retesport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости