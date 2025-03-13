"Слишком статичен и предсказуем". Экс-форвард сборной Италии оценил выступления Довбика
В полной мере ожиданий пока не оправдывает
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Бывший нападающий "Ромы" и сборной Италии Франческо Грациани поделился своим мнением об игре украинского форварда "волков" Артема Довбика.
"Довбик? Я не в восторге от его типажа, потому что он слишком статичен и предсказуем, всегда играет левой ногой. На данный момент я ставлю ему 6+, от лучшего бомбардира Ла Лиги я ожидал чего-то большего. Даже если он не убедит меня, я хотел бы подождать следующего сезона, потому что он, возможно, пострадал от многих изменений. Если это действительно то, что мы видим, то было бы правильно что-то поменять.
Довбик или Шомуродов в четверг? Я выбираю узбека, который бегает, борется, даже если не чувствует запаха гола. В матче с "Эмполи" после передачи Пеллегрини он он должен был нанести удар, но вместо этого думал только о том, сделать это как можно сильнее. Он является частью командного механизма и всегда находится в правильной позиции", – приводит слова Грациани Retesport.
Сегодня, 13 марта, "Рома" сыграет ответный матч в 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетика".
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