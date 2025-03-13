Экс-вратарь Миная перебрался в иностранный клуб
Андрей Попович будет играть за "Кыргызалтын" из Кыргызстана
Фото: fc_kyrgyzaltyn
33-летний голкипер Андрей Попович перешел в "Кыргызалтын", сообщает клубная пресс-служба.
Его контракт, согласно данным Transfermarkt, рассчитан до 31 декабря 2025 года.
Текущий сезон Попович начал в "Хусте", однако, после снятия команды с соревнований, остался без клуба. В составе закарпатцев он провел 3 матча, в которых пропустил 8 голов.
Ранее Попович выступал за "Минай", "Агробизнес", ЛНЗ, "Верес", азербайджанские ФК "Габала", "Туран" и "Сумгайыт". Попович родился в Украине, но выступал за сборную Азербайджана (2011-2012 годы).
К слову, в декабре 2023 года наставник ФК "ЮКСА" Николай Цымбал говорил, что Поповича (на то время он выступал за "Агробизнеса") забрали в центр комплектации прямо с вокзала в Ужгороде.
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