Экс-вратарь Миная перебрался в иностранный клуб

33-летний голкипер Андрей Попович перешел в "Кыргызалтын", сообщает клубная пресс-служба.

Его контракт, согласно данным Transfermarkt, рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Текущий сезон Попович начал в "Хусте", однако, после снятия команды с соревнований, остался без клуба. В составе закарпатцев он провел 3 матча, в которых пропустил 8 голов.

Ранее Попович выступал за "Минай", "Агробизнес", ЛНЗ, "Верес", азербайджанские ФК "Габала", "Туран" и "Сумгайыт". Попович родился в Украине, но выступал за сборную Азербайджана (2011-2012 годы).

К слову, в декабре 2023 года наставник ФК "ЮКСА" Николай Цымбал говорил, что Поповича (на то время он выступал за "Агробизнеса") забрали в центр комплектации прямо с вокзала в Ужгороде.