"Понемногу адаптируется, и..." Вернидуб рассказал о перспективах Довбика в Роме

Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб высказался о нападающем итальянской "Ромы" Артеме Довбыке.

- Кто был самым сложным нападающим в Украине?

- Довбик. Пересекался с ним уже в конце моей карьеры. Он и корпусом очень хорошо играл, и скорость хорошая, и подобраться к нему трудно. Если слишком близко к нему играешь, мог подергать и оторваться. И за спину попросить, и в недодачу. Артем очень хорошо укрывал мяч корпусом, и разворачивался.

- Вы его разбирали на предигровой теории, как планировали противостоять?

- Через искусственный офсайд, не прилипая к нему, потому что он очень хорошо разворачивался. С зазором в метр-два, сыграть на опережении, прочитать ситуацию наперед.

- Ждали, что Довбик так выстрелит в Европе?

- Потенциал у Артема всегда был сумасшедший, видно с первых игр в УПЛ. И в итоге в Европе он проявил себя фантастически. И в "Роме" голы забивает. Понемногу адаптируется, и там начнет клепать эти голы. Как только он там стабилизируется, и его помощь сборной сразу возрастет.

- Имеете в виду, что он не так часто забивает за национальную команду в последних матчах?

- Все-таки переход всегда влияет на футболиста, меняется эмоциональный фон. Думаю, сейчас все стабилизируется.

Плюс сборная показывает не лучшие результаты. Но потенциал у сборной очень большой. Там все максималисты.