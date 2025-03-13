"Здесь очень серьезная конкуренция". Таловеров рассказал о переходе в Плимут и адаптации в команде
Украинец доволен своим выбором
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Максим Таловеров рассказал о переходе в "Плимут" и адаптации в команде.
"Времени на адаптацию было очень мало. Мне было легче приспособиться к новой стране и футболу, ведь здесь очень много матчей, очень мало времени между играми, но тем интереснее чемпионат. Каждый следующий матч ответственный.
Честно говоря, я думаю, что провел меньше предматчевых тренировок, чем сыграл матчей. Я очень рад, что все осуществилось. "ЛАСК" был доволен, и я тоже. Мне открылись новые ворота для того, чтобы развиваться. Хочу отметить, что в Чемпионшипе и вообще в Англии очень серьезная конкуренция.
Футбол — это командная игра. Все в клубе, персонал и игроки, помогали адаптироваться. Мне было очень приятно. Каждый помогал не только на поле, а также и за его пределами", — говорит Таловеров.
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Добавим, что "Плимут" заплатил "ЛАСКу" за Максима Таловерова 2 миллиона евро в это зимнее окно. Украинец провел 10 матчей во всех турнирах и забил два гола, став ключевым игроком в команде.
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