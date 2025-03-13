Зинченко ответил на вопрос относительно своего будущего в Арсенале

Украинский хавбек "Арсенала" Александр Зинченко пока не знает, останется ли в лондонском клубе.

"Если честно, я не знаю. Если бы знал, то сказал бы. Еще осталось много матчей до завершения сезона. Я очень рад тому, что я являюсь частью этого клуба, этой команды. Мне это действительно нравится. Я буду играть на той позиции на которой нужен тренеру. Где бы я не был бы нужен, я готов там помочь. Даже вне поля, я стараюсь положительно влиять на команду, поддерживать ее, или если просто кого-то надо обнять. Мне очень нравится в "Арсенале", - приводит слова Зинченко Standard Sport.