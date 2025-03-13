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Зинченко ответил на вопрос относительно своего будущего в Арсенале

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Царит неопределенность

Зинченко ответил на вопрос относительно своего будущего в Арсенале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек "Арсенала" Александр Зинченко пока не знает, останется ли в лондонском клубе.

"Если честно, я не знаю. Если бы знал, то сказал бы. Еще осталось много матчей до завершения сезона. Я очень рад тому, что я являюсь частью этого клуба, этой команды. Мне это действительно нравится. Я буду играть на той позиции на которой нужен тренеру. Где бы я не был бы нужен, я готов там помочь. Даже вне поля, я стараюсь положительно влиять на команду, поддерживать ее, или если просто кого-то надо обнять. Мне очень нравится в "Арсенале", - приводит слова Зинченко Standard Sport.

Контракт Зинченко с "канонирами" истекает летом 2026 года. В этом сезоне Александр провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

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Источник:
The Standard
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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MP (Львів)
13.03.2025 в 16:08
то виявляється він психологом у команді працює))
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Комментарии 1
MP (Львів)
13.03.2025 в 16:08
то виявляється він психологом у команді працює))
Ответить
0
0

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