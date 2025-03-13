"У Довбика могут быть проблемы", - экс-форвард Ромы высказался о конкуренции в атаке римлян
Шомуродов наступает на пятки украинцу
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший футболист "
"Довбик или Шомуродов? Я уверен, что украинский форвард должен сыграть против "Атлетика". Если Эльдор отнимет место у Артема в стартовом составе, это станет большой проблемой для Довбика.
Я ценю ту работу, которую проделал Шомуродов, но матч пройдет в Испании, где ранее играл украинец. Возможно, Довбик сможет проявить себя и раскрыться психологически", – считает Пруццо.
Напомним, что матч "Атлетик" – "Рома" начнется сегодня в 21:45.
В текущем сезоне Довбик провел 36 матчей во всех турнирах, где забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.
Популярное сейчас
- "Надоело это вечное нытье". Куртуа прокомментировал эпизод с отмененным пенальти Альвареса
- Срочно: Усик не сможет провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Анчелотти – о серии пенальти: Я сказал Эндрику, что собираюсь поставить его пятым, и он не особо обрадовался
- Пушка с двумя перекладинами подряд. Лунин пропустил от Райо Вальекано сумасшедший гол
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак