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"У Довбика могут быть проблемы", - экс-форвард Ромы высказался о конкуренции в атаке римлян

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Шомуродов наступает на пятки украинцу

"У Довбика могут быть проблемы", - экс-форвард Ромы высказался о конкуренции в атаке римлян

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист "Ромы" Роберто Пруццо высказался о конкуренции в атаке римской команды перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетика", который сегодня состоится в Испании. В первом поединке римский клуб был сильнее со счетом 2:1.

"Довбик или Шомуродов? Я уверен, что украинский форвард должен сыграть против "Атлетика". Если Эльдор отнимет место у Артема в стартовом составе, это станет большой проблемой для Довбика.

Я ценю ту работу, которую проделал Шомуродов, но матч пройдет в Испании, где ранее играл украинец. Возможно, Довбик сможет проявить себя и раскрыться психологически", – считает Пруццо.

Напомним, что матч "Атлетик" – "Рома" начнется сегодня в 21:45.

В текущем сезоне Довбик провел 36 матчей во всех турнирах, где забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
LaRoma24.it
Опубликовал: Михаил Черныш
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