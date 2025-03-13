Готов выйти в старте? Тренер Дженоа прокомментировал форму Малиновского

Главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра дал комментарий относительно физической формы Руслана Малиновского.

"Руслан прогрессирует. После 15-20 сыгранных минут в матче с "Кальяри" (1:1) он готов выйти на поле в стартовом составе. В полузащите нашей команды есть много качественных игроков, поэтому мне важно иметь баланс", — приводит слова Виейры с его пресс-конференции издание Calciomercato.

Напомним, что в последнем матче чемпионата Италии Руслан Малиновский вышел на поле впервые с сентября прошлого года. 31-летний украинский полузащитник заменил травмированного Максвелла Корне на 75-й минуте.

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"Дженоа" сыграет с "Лечче" в матче 29-го тура Серии А в эту пятницу, 14-го марта. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.