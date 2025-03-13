День украинских форвардов в Лиге Европы. Известно, сыграют ли сегодня Довбик и Яремчук
Украинский вечер в Лиге Европы
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня, 13 марта, состоятся несколько ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы, два из которых будут наиболее интересны украинским болельщикам.
Так, после победы 2:1 в Риме "Рома" Артема Довбика сыграет на выезде с "Атлетиком". И украинский форвард выйдет в старте итальянской команды на этот матч.
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В еще одном поединке "Олимпиакос" после выездного поражения 0:3 сегодня будет на домашнем стадионе пытаться отыграться у норвежского "Буде Глимт". Украинский форвард "Оли" Роман Яремчук остался в запасе на сегодняшний матч.
Напомним, что оба матча начнутся в 19:45.
???? La nostra formazione per #AthleticRoma!— AS Roma (@OfficialASRoma) March 13, 2025
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma #UEL pic.twitter.com/zhbA3MraC7
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ! / Our line-up for today’s match against Bodø/Glimt! ????⚪️#Olympiacos #OLYBOD #UEL pic.twitter.com/xI6MAwCghq— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 13, 2025
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