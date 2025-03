День украинских форвардов в Лиге Европы. Известно, сыграют ли сегодня Довбик и Яремчук

Сегодня, 13 марта, состоятся несколько ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы, два из которых будут наиболее интересны украинским болельщикам.

Так, после победы 2:1 в Риме "Рома" Артема Довбика сыграет на выезде с "Атлетиком". И украинский форвард выйдет в старте итальянской команды на этот матч.

В еще одном поединке "Олимпиакос" после выездного поражения 0:3 сегодня будет на домашнем стадионе пытаться отыграться у норвежского "Буде Глимт". Украинский форвард "Оли" Роман Яремчук остался в запасе на сегодняшний матч.

Напомним, что оба матча начнутся в 19:45.

Текстовый онлайн матча "Атлетик" - "Рома".

???? La nostra formazione per #AthleticRoma ! ???? DAJE ROMA DAJE! ???? #ASRoma #UEL pic.twitter.com/zhbA3MraC7

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ​! / Our line-up for today’s match against Bodø/Glimt! ????⚪️#Olympiacos #OLYBOD #UEL pic.twitter.com/xI6MAwCghq