"Таковы требования уровня", - Зинченко высказался о своей игре в полузащите за Арсенал
Против ПСВ Алекс сыграл в полузащите
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский универсал "Арсенала" Александр Зинченко высказался об игре на позиции полузащитника в ответном матче 1/8 финала
"Самое главное, что мы прошли дальше, и мы с нетерпением ждем следующей игры. Было особенное чувство играть против своей бывшей команды – я действительно любил этот клуб и получил теплый прием, пока был там.
Игра в полузащите? Я бы не сказал, что это совершенно новая позиция для меня, потому что я раньше много играл там, особенно за национальную сборную Украины. Я сказал Мартину [Эдегору] и Деклану [Райсу], что теперь я понимаю, как много они бегают. Таковы требования уровня", - сказал Зинченко.
Напомним, что в четвертьфинале ЛЧ "Арсенал" сыграет с "Реалом".
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