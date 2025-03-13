"Таковы требования уровня", - Зинченко высказался о своей игре в полузащите за Арсенал

Украинский универсал "Арсенала" Александр Зинченко высказался об игре на позиции полузащитника в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ (2:2, 9:3 по сумме двух матче), в котором он забил гол уже на 6-й минуте.

"Самое главное, что мы прошли дальше, и мы с нетерпением ждем следующей игры. Было особенное чувство играть против своей бывшей команды – я действительно любил этот клуб и получил теплый прием, пока был там.

Игра в полузащите? Я бы не сказал, что это совершенно новая позиция для меня, потому что я раньше много играл там, особенно за национальную сборную Украины. Я сказал Мартину [Эдегору] и Деклану [Райсу], что теперь я понимаю, как много они бегают. Таковы требования уровня", - сказал Зинченко.