Экс-игрок Миная: УПЛ никто не трогает, а Первую лигу забирают ТЦК с вокзалов и улиц

Бывший вратарь "Миная" Андрей Попович, которого год назад забирали в ТЦК, рассказал о своем переходе в "Кыргызалтын".

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– Как вообще возник вариант с трансфером в Кыргызстан? Поскольку это довольно экзотический чемпионат.

– Я рассматривал варианты в Европе, хотелось там себя попробовать. Меня предлагали в разные клубы, приходилось долго ждать. Затем возник вариант с Кыргызстаном. Честно говоря, изначально не хотелось туда ехать, а остаться где-то в Европе. Дал на паузу эту опцию, но условия относительно хорошие предложили.

Параллельно был вариант с четвертой лигой Германии, я поехал туда на просмотр. 3-4 дня тренировался, спарринг сыграл, но в один момент приехал 21-летний вратарь нидерландец. А мне в марте 33, потому они оставили его. Не хотелось уже ждать, поэтому выбрал Кыргызстан.

– В ПФЛ не хотели оставаться в частности из-за условий, которые вы упомянули?

– Да, в том числе. Не скажу, что космические условия, но хорошие. Плюс я контактировал с украинцами из этого чемпионата, все сказали, что не пожалею. В футбол здесь начали вкладывать средства, развивают его.

Также мне очень понравилось, что они не смотрят в паспорт как у нас в Украине. Если тянешь уровень – все равно, 20 тебе или 30. Почему я не сильно хотел оставаться в Украине – меня последние пару лет бесит в нашем футболе этот тренд на молодых. Куда ни посмотришь, только молодые вратари играют. На пальцах одной руки можно сосчитать команды, где старшие являются основными. Этот тренд мне непонятен – если бы все зависело от уровня, то я бы согласился.

– У вас также был инцидент с ТЦК в Ужгороде. Как вам это удалось решить? Благодаря тому, что у вас есть азербайджанское гражданство?

– Да, гражданство есть, но дело не только в этом. У меня мама одна – инвалид второй группы. В Украине только я мог о ней заботиться. У меня не было на руках сделанных этих документов, что я опекун мамы. Мне сразу сказали это сделать, когда я вернулся в Украину (летом 2022-го в ЛНЗ – прим.). Но я не делал, потому что был уверен, что не будут трогать футболистов – президент сказал, что нужен футбол.

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УПЛ никто не трогает, а Первую лигу забирают с вокзалов и улиц. Случаев много, но они не были так афишированы, как мой, когда кто-то там проговорился. Я решил все без проблем, у меня все официально – просто документы именно на этот момент не были сделаны. Но я не говорю, что футболисты – особая каста, которая не должна воевать. Никаких Тис или лесов у меня нет – решил все официально и без проблем.

– Планируете когда-то возвращаться в украинский футбол? Может, уже в роли тренера, а не игрока.

– Я уже получил вратарскую лицензию С. В "Агробизнесе" даже частично практиковался, этакий играющий тренер. Писал тренировки, занимался. Есть в планах, да. Конечно, хотел бы вернуться в Украину, потому что есть много друзей-футболистов там, которые уже учатся и получили лицензии. Были даже разговоры, что я готов к ним прийти тренером по вратарям.

– За "Агробизнесом" следите? Верите, что могут сразиться за выход в УПЛ?

– Я от души за них рад. Вопрос в том, есть ли такая задача у команды. Этого не знаю. Раньше я слышал, что пока идет война, задач не будет – а Собуцкий в ВСУ. Но что сейчас – не знаю. Если удастся, буду за ребят только рад. У меня остались хорошие отношения со всеми, болею за них.