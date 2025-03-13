Кочергин: Конечно, я хочу получить вызов в сборную Украины - считаю, что заслуживаю этого

Полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин высказался о вызовах в сборную Украины .

"Я считаю себя интенсивным игроком, много двигаюсь. Каждую игру у меня хорошие беговые показатели. Я больше обращаю внимание на то, чтобы быть полезным на протяжении всего матча, чтобы у меня не было слабых отрезков, чтобы я поддерживал уровень — будь то с мячом мы играем, или играем в обороне, чтобы я был сосредоточен всю игру и имел влияние на игру нашей команды. Это для меня более важно, а голы и асисты — это такой бонус для моей позиции, поэтому я думаю, что по результативным действиям нахожусь на своей позиции на хорошем уровне.

Когда я был в Польше, меня один раз вызвали. Сергей Станиславович Ребров вызвал меня на сбор, тогда было три игры, но я не попал ни разу в заявку на матч. Я понимаю, что я не имею влияния. Стараюсь не переживать и не думать об этом. Я делаю свою работу, стараюсь делать ее качественно. А все, что зависит не от меня, стараюсь не думать об этом и не переживать.

Поэтому, если тренер сборной сделал выбор в пользу других игроков, это его выбор. Я никак не обижаюсь, или недоволен чем-то, это такие рабочие процессы, на которые просто сам не имеешь влияния. Мое мнение — конечно, я хочу получить вызов, потому что считаю, что заслуживаю этого. А что будет дальше — это уже не от меня зависит.

Игра одним опорником (в сборной Украины - прим.)? Это не моя профильная позиция. Я более атакующий игрок, и даже когда я в "Ракуве" играю на позиции немного ниже, чем обычно. Так как играет наша сборная, с одним опорником лучше выбирать игрока, который более оборонительного типа.

Если играем в два опорника, то это уже немного другая ситуация, и в такой ситуации я смогу играть. А если сборная играет 5-3-2 или 3-4-3, то это позиция для меня, можно сказать, моя, и я там себя чувствую уверенно. Это такая позиция больше восьмерки", — сказал Кочергин.