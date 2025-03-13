Яремчук уже дважды забил норвежцам в Лиге Европы. Но Олимпиакос все равно близок к вылету. ВИДЕО
Роман вышел на замену и забил
Фото: olympiacos.org
В ответном матче 1/8 финала
Украинский форвард "Оли" Роман Яремчук начал матч в запасе, но вышел на замену в перерыве. При этом, "греки" к перерыву "горели" 0:1.
И именно Яремчук спустя 7 минут после выхода на замену забил и сравнял счет – убежал один на один и прокинул мимо вратаря.
А еще через 12 минут Роман забил и второй гол, выстрелив мощно низом.
2:1 в матче, но 2:4 по сумме двух поединков в пользу "Буде Глимт".
⚽️ GOAL: Yaremchuk— Goals Xtra (@GoalsXtra) March 13, 2025
???????? Olympiacos 1-1 Bodo Glimtpic.twitter.com/vsq8i5Z5Xy
⚽️ GOAL: Yaremchuk (2)— Goals Xtra (@GoalsXtra) March 13, 2025
???????? Olympiacos 2-1 Bodo Glimtpic.twitter.com/XAar4w2gwv
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