Яремчук уже дважды забил норвежцам в Лиге Европы. Но Олимпиакос все равно близок к вылету. ВИДЕО

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Олимпиакос" принимал норвежский "Буде Глимт". В первом матче норвежцы разгромили греков 3:0.

Украинский форвард "Оли" Роман Яремчук начал матч в запасе, но вышел на замену в перерыве. При этом, "греки" к перерыву "горели" 0:1.

И именно Яремчук спустя 7 минут после выхода на замену забил и сравнял счет – убежал один на один и прокинул мимо вратаря.

А еще через 12 минут Роман забил и второй гол, выстрелив мощно низом.

2:1 в матче, но 2:4 по сумме двух поединков в пользу "Буде Глимт".

⚽️ GOAL: Yaremchuk

???????? Olympiacos 1-1 Bodo Glimtpic.twitter.com/vsq8i5Z5Xy — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 13, 2025