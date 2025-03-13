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Яремчук уже дважды забил норвежцам в Лиге Европы. Но Олимпиакос все равно близок к вылету. ВИДЕО

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Роман вышел на замену и забил

Яремчук уже дважды забил норвежцам в Лиге Европы. Но Олимпиакос все равно близок к вылету. ВИДЕО

Фото: olympiacos.org

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Олимпиакос" принимал норвежский "Буде Глимт". В первом матче норвежцы разгромили греков 3:0.

Украинский форвард "Оли" Роман Яремчук начал матч в запасе, но вышел на замену в перерыве. При этом, "греки" к перерыву "горели" 0:1.

И именно Яремчук спустя 7 минут после выхода на замену забил и сравнял счет – убежал один на один и прокинул мимо вратаря.

А еще через 12 минут Роман забил и второй гол, выстрелив мощно низом.

2:1 в матче, но 2:4 по сумме двух поединков в пользу "Буде Глимт".

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук Будё-Глимт
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