Яремчук выразил восхищение поддержкой болельщиков Олимпиакоса

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук обратился к болельщикам команды после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Буде-Глимт" (2:1), в котором он оформил дубль.

Напомним, греческая команда вылетела по сумме двух матчей (2:4).

"За свою карьеру я играл во многих командах и видел многое, но эти болельщики уникальны.

Поддерживать до финального свистка, до последних секунд, даже когда результат далек от желаемого, - вот настоящая сила, которая делает эту команду особенной. Спасибо, я чувствую твою любовь, "Олимпиакос", - написал Яремчук в своем Instagram.