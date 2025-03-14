Тренер Олимпиакоса не жалеет, что не выпустил Яремчука со старта в ЛЕ
Хосе Луис Мендилибар поделился мыслями по поводу украинского форварда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар прокомментировал выступление украинского нападающего Романа Яремчука в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Буде-Глимт" (2:1).
Украинец оформил дубль после выхода на замену, однако греческая команда вылетела по сумме двух матчей (2:4).
"Я не жалею о том, что Яремчук не вышел в стартовом составе. Он забил два гола, потому что вышел на поле во втором тайме. Мы не знаем, как он сыграл бы, если вышел с первых минут.
Роман сделал все возможное, чтобы помочь команде. Это очень важно. Он воодушевляет своих партнеров. Это качество пригодится нам в будущих играх. Нельзя забывать, что в предыдущем матче украинец вышел с первых минут, но не сумел забить ни одного гола. Поэтому нельзя говорить: "Что было бы, если бы..." – приводит слова Мендилибара Sport24.gr.
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