Тренер Олимпиакоса не жалеет, что не выпустил Яремчука со старта в ЛЕ

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар прокомментировал выступление украинского нападающего Романа Яремчука в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Буде-Глимт" (2:1).

Украинец оформил дубль после выхода на замену, однако греческая команда вылетела по сумме двух матчей (2:4).

"Я не жалею о том, что Яремчук не вышел в стартовом составе. Он забил два гола, потому что вышел на поле во втором тайме. Мы не знаем, как он сыграл бы, если вышел с первых минут.

Роман сделал все возможное, чтобы помочь команде. Это очень важно. Он воодушевляет своих партнеров. Это качество пригодится нам в будущих играх. Нельзя забывать, что в предыдущем матче украинец вышел с первых минут, но не сумел забить ни одного гола. Поэтому нельзя говорить: "Что было бы, если бы..." – приводит слова Мендилибара Sport24.gr.