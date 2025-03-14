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Тренер Олимпиакоса не жалеет, что не выпустил Яремчука со старта в ЛЕ

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Хосе Луис Мендилибар поделился мыслями по поводу украинского форварда

Тренер Олимпиакоса не жалеет, что не выпустил Яремчука со старта в ЛЕ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар прокомментировал выступление украинского нападающего Романа Яремчука в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Буде-Глимт" (2:1).

Украинец оформил дубль после выхода на замену, однако греческая команда вылетела по сумме двух матчей (2:4).

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"Я не жалею о том, что Яремчук не вышел в стартовом составе. Он забил два гола, потому что вышел на поле во втором тайме. Мы не знаем, как он сыграл бы, если вышел с первых минут.

Роман сделал все возможное, чтобы помочь команде. Это очень важно. Он воодушевляет своих партнеров. Это качество пригодится нам в будущих играх. Нельзя забывать, что в предыдущем матче украинец вышел с первых минут, но не сумел забить ни одного гола. Поэтому нельзя говорить: "Что было бы, если бы..." – приводит слова Мендилибара Sport24.gr.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук Хосе Луис Мендилибар Будё-Глимт
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Источник:
Sport24.gr
Опубликовал: Алина Ерофеева
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