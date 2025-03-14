Двое экс-игроков клубов УПЛ присоединились к команде из второй лиги Польши

Бывший футболист черниговской "Десны" и луганской "Зари" 33-летний Денис Фаворов вместе с экс-игроком одесского "Черноморца" 26-летним Николаем Мусолитиным стали игроками польской "Котвицы".

Футбольный клуб из города Колобжег, который выступает во втором по силе дивизионе Польши, объявил о подписании двух игроков у себя в соцсетях. Детали не разглашаются, но по данным популярного сайта Transfermarkt оба футболиста присоединились к новому клубу на правах свободных агентов.

На данный момент "Котвица" находится на 14-м месте в турнирной таблице с 20 очками после 23-х сыгранных туров.

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Также напомним, что в этой команде с недавних пор играет еще один украинец — 32-летний Владимир Костевич.