Двое экс-игроков клубов УПЛ присоединились к команде из второй лиги Польши
Украинцы продолжат свою карьеру в одном из аутсайдеров чемпионата
Фото - MPK Kotwica Kołobrzeg
Бывший футболист черниговской "Десны" и луганской "Зари" 33-летний Денис Фаворов вместе с экс-игроком одесского "Черноморца" 26-летним Николаем Мусолитиным стали игроками польской "Котвицы".
Футбольный клуб из города Колобжег, который выступает во втором по силе дивизионе Польши, объявил о подписании двух игроков у себя в соцсетях. Детали не разглашаются, но по данным популярного сайта Transfermarkt оба футболиста присоединились к новому клубу на правах свободных агентов.
На данный момент "Котвица" находится на 14-м месте в турнирной таблице с 20 очками после 23-х сыгранных туров.
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Также напомним, что в этой команде с недавних пор играет еще один украинец — 32-летний Владимир Костевич.
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