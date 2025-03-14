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Тренер Борнмута: Шутим, что за эти пару недель Забарный забил больше голов на тренировках, чем за все время до того

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Заба возвращается

Тренер Борнмута: Шутим, что за эти пару недель Забарный забил больше голов на тренировках, чем за все время до того

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал возвращение украинского центрбека команды Ильи Забарного, который пропустил три матча из-за дисквалификации за прямую красную карточку и сможет принять участие в игре АПЛ против "Брентфорда".

"Здорово, что Забарный возвращается. Хорошо иметь этот вариант. Думаю, команда неплохо справилась без него, но всегда хорошо, когда такой игрок в твоем распоряжении.

Надеюсь, он немного отдохнул. Потому что обычно он вообще не отдыхает. Так что у него был небольшой перерыв.

Забарный себя всегда хорошо показывает, он всегда сконцентрирован и знает, что ему нужно делать. Думаю, ему пошло на пользу, что какое-то время он отдохнул, не было такого давления. Теперь он с новыми силами может завершить сезон, 10 матчей АПЛ, еще кубок и национальная сборная. Он играет везде и во всех командах.

Он это время тренировался так же усердно, как и обычно. Возможно, он быть чуть более расслабленным и меньше переживал, и это позитивный фактор. Мы шутим над ним, что он за эти пару недель забил больше голов на тренировках, чем за все время до того", – сказал Ираола.

Напомним, что Забарный в нынешнем сезоне провел 28 матчей без результативных действий.

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Андони Ираола Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Борнмут
Опубликовал: Михаил Черныш
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