Тренер Борнмута: Шутим, что за эти пару недель Забарный забил больше голов на тренировках, чем за все время до того
Заба возвращается
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Главный тренер "
"Здорово, что Забарный возвращается. Хорошо иметь этот вариант. Думаю, команда неплохо справилась без него, но всегда хорошо, когда такой игрок в твоем распоряжении.
Надеюсь, он немного отдохнул. Потому что обычно он вообще не отдыхает. Так что у него был небольшой перерыв.
Забарный себя всегда хорошо показывает, он всегда сконцентрирован и знает, что ему нужно делать. Думаю, ему пошло на пользу, что какое-то время он отдохнул, не было такого давления. Теперь он с новыми силами может завершить сезон, 10 матчей АПЛ, еще кубок и национальная сборная. Он играет везде и во всех командах.
Он это время тренировался так же усердно, как и обычно. Возможно, он быть чуть более расслабленным и меньше переживал, и это позитивный фактор. Мы шутим над ним, что он за эти пару недель забил больше голов на тренировках, чем за все время до того", – сказал Ираола.
Напомним, что Забарный в нынешнем сезоне провел 28 матчей без результативных действий.
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