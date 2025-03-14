В Роме стали задумываться о продаже Довбика, - СМИ

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик летом может покинуть римский клуб.

Как пишет Serieanews украинец пока что не оправдывает ожиданий и средств, потраченных на его приобретение.

Издание пишет, что однозначно говорить о продаже еще рано, однако неудачные матчи, такие как с "Атлетиком", заставляют руководство и болельщиков команды испытывать негативные эмоции от игры 28-летнего украинца.

Если в ближайшие несколько недель Артем не продемонстрирует прогресс в своей игре, в римском клубе рассмотрят вариант с продажей украинца, чтобы уменьшить потери от его трансфера.

Интересно, что при этом отмечается, что уже сейчас есть несколько клубов, которые отслеживают ситуацию с украинцем в "Роме" и в случае, если римляне выставят его на трансфер, будут готовы побороться за игрока.

В этом сезоне Артём Довбик сыграл в 37 матчах "Ромы", в которых отметился 14-ю голами и 4-мя голевыми передачами.