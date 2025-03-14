Ираола - о возвращении Забарного: Надеюсь, что он немного отдохнул

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола высказался о возвращении Ильи Забарного после длительной дисквалификации.

"Замечательно, что Забарный вернулся. Хорошо, что теперь у нас будет еще больше опций при выборе стартового состава на следующую игру. Я думаю, что команда хорошо справилась без него, но иметь такого игрока в своем распоряжении всегда является значительным преимуществом.

Надеюсь, что он немного отдохнул. Обычно, ему некогда отдыхать, поэтому этот перерыв должен был пойти ему на пользу", — добавил Ираола.