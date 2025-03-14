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Ираола - о возвращении Забарного: Надеюсь, что он немного отдохнул

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Украинец сможет принять участие в следующем матче

Ираола - о возвращении Забарного: Надеюсь, что он немного отдохнул

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола высказался о возвращении Ильи Забарного после длительной дисквалификации.

"Замечательно, что Забарный вернулся. Хорошо, что теперь у нас будет еще больше опций при выборе стартового состава на следующую игру. Я думаю, что команда хорошо справилась без него, но иметь такого игрока в своем распоряжении всегда является значительным преимуществом.

Надеюсь, что он немного отдохнул. Обычно, ему некогда отдыхать, поэтому этот перерыв должен был пойти ему на пользу", — добавил Ираола.

Напомним, что Илья Забарный пропустил три последних матча "Борнмута" во всех турнирах из-за красной карточки, полученной в матче 26-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (0:1).

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Команда Андони Ираолы в эту субботу, 15-го марта, встретится с "Брентфордом" Егора Ярмолюка. Начало игры в 19:30.

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Андони Ираола Борнмут Илья Забарный
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Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Андрей Журба
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